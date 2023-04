Discount-Modekette Primark schließt Filiale in Krefeld

Hat das klassische Kaufhaus ausgedient? Nach Galeria Karstadt Kaufhof kündigt jetzt auch die Billigmodekette Primark die Schließung von vier Geschäften in Deutschland an – unter anderem in Krefeld. Die RP hatte bereits im Dezember 2022 unter der Überschrift „2024 wird für Primark zum Schicksalsjahr“ berichtet. Nun hat die Realität die Prognose überholt. Krefeld verliert auch seinen zweiten großen Einzelhandelsmagneten. Die Discount-Modekette mit 26 Filialen schließt neben Krefeld auch Geschäfte in Gelsenkirchen, Kaiserslautern und im Nordwestzentrum in Frankfurt. Betroffen seien 420 Arbeitsplätze, teilte Primark in einem Brief an die Beschäftigten mit. Die Kette sei in einigen Regionen „überrepräsentiert“, als Folge sei die „Rentabilität in den deutschen Stores auf einem inakzeptablen Niveau“. Wann genau das Geschäft in Krefeld seine Türen schließt, ist unklar.