Test schafft in Krefeld Klarheit : Mobiles HIV-, Hepatitis C- und Syphilis-Schnelltestangebot

Mobiles HIV-, Hepatitis C- und Syphilis-Schnelltestangebot

Test schafft in Krefeld Klarheit

Krefeld Die Tour startet am 13. September ab 10 Uhr auf dem Theaterplatz. Dort sollen zunächst szenenahe Menschen erreicht werden. Das Angebot ist anonym und kostenlos.

Mitarbeiter der Aids-Hilfe Krefeld e.V., des Gesundheitsamtes der Stadt Krefeld und des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. werden am Dienstag, 13. September, mobile Testungen für HIV, Hepatitis C (HCV) und Syphilis im Stadtgebiet anbieten. Da im vergangenen Jahr das mobile Testen sehr erfolgreich war und viele Krefelder das Angebot wahrgenommen haben, soll die Aktion wiederholt werden. Neben der Beratungs- und Testmöglichkeit werden auch Informationsmaterialien zu HIV und anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen verteilt. Kondome und sauberes Konsumbesteck werden, bei Bedarf, kostenlos abgegeben.

Ein Test schafft Klarheit. Der Schnelltest funktioniert mit Hilfe von Blutstropfen, die aus der Fingerkuppe von fachkundigem Personal abgenommen werden. Nach 20 Minuten ist das Ergebnis des Schnelltests ablesbar und wird der getesteten Person direkt mitgeteilt. Die mobile Test-Tour startet am kommenden Dienstag um 10 Uhr auf dem Theaterplatz. Dort sollen zunächst szenenahe Menschen erreicht werden. Weiter geht es um 14 Uhr auf dem Neumarkt in der Innenstadt. Zuletzt steuert das Testmobil um 21 Uhr die Notschlafstelle der Caritas Krefeld auf der Melanchthonstraße 68 an.