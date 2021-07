Corona in Krefeld : Mobiler Impfbus hat Biontech an Bord

Ein Arzt zieht eine Spritze mit Impfstoff auf. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Krefeld Es gibt eine neue Infektion in der Kita am Raiffeisenweg. Die Inzidenzzahlen in Krefeld steigen vergleichsweise langsam. Doch die Stadt appelliert, sich impfen zu lassen - mit neuen Angeboten.

(ped) In Krefeld steigt die Coronakurve vergleichsweise langsam an: Eine Inzidenz von 17,1 meldet das Gesundheitsamt zum Stichpunkt Montag, 19.Juli, 0 Uhr. Das ist der gleiche Wert von Infektionen pro 100.000 Einwohner wie am Tag zuvor. Düsseldorf liegt fast doppelt so hoch mit 30,2, in Köln sind es zum selben Zeitpunkt 24,2 - immerhin noch doppelt so viel wie der NRW-Durchschnitt von 12,1.

Die guten Nachrichten: In Krefeld gibt es nur eine neu-infizierte Person, sechs gelten als wieder genesen. Das bedeutet: Derzeit sind stadtweit 45 Menschen infiziert. Aber keiner davon muss wegen schwerer Verläufe im Krankenhaus behandelt werden.

Die Neuinfektion ist in der Kindertageseinrichtung Raiffeisenstraße aufgetreten. „Für die engen Kontaktpersonen der betroffenen Kita-Gruppe wurde häusliche Absonderung angeordnet“, teilt die Verwaltung mit. Bisher gab es insgesamt 32.687 Quarantänen. Es sind 53.159 Erstabstriche vorgenommen worden. 15 Ergebnisse sind derzeit noch offen.

Die Krefelder Stadtverwaltung weist noch einmal auf das umfassende Impfangebot hin. Im Impfzentrum auf dem Sprödentalplatz können sich inzwischen alle Krefelder ohne Termin erst-impfen lassen. Das Angebot gilt täglich von 8 bis 20 Uhr und ist kostenlos. Auch wer nicht in Krefeld gemeldet ist, kann hierher zur ersten Impfung kommen.