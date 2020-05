Krefeld : Mobile Besuchsräume für alle Caritasheime

Krefeld Angehörige oder Freunde der Bewohner müssen allerdings vorab telefonisch einen Termin vereinbaren. Ein Besuch darf maximal 45 Minuten dauern, damit auch weitere Angehörige eine Chance erhalten.

(jon) Damit Besuche von Angehörigen etwas unkomplizierter werden, haben die Krefelder Caritasheime für ihre Einrichtungen mobile Besuchsräume bestellt. Diese Räume – ähnlich wie Festival-Lodges – wurden von einer Firma aus Berlin geliefert und mit einem Kran vor den Altenheimen aufgebaut. Die Räume sind gut 3 Meter mal 2,5 Meter groß (insgesamt 6,5 Meter lang) und haben an einer Seite eine Kunststoffscheibe. So können sich Familien wieder ohne Mund-Nasen-Bedeckung und weitere Hygienemaßnahmen sehen und treffen. Ein Körperkontakt ist nicht möglich. Für die Kommunikation wird eine Gegensprechanlage genutzt. Auch Enkel und Urenkel können wieder kommen und mit den Großeltern lachen oder erzählen.

So steht zum Beispiel im Innenhof des Altenheims St. Josef ein solcher mobiler Besuchsraum, den die Beschäftigten gleich umbenannt haben in „Gartenhütte“. Der Transport durch die enge Toreinfahrt und der Aufbau im Innenhof waren nicht leicht, aber spät am Donnerstagabend hat es doch noch geklappt. Bereits am Freitag hatten sich sechs Angehörige für einen Besuch angemeldet. Für das gesamte Wochenende ist die Besuchsliste schon gut gefüllt.