Neue Veranstaltungsreihe Mittelstands-CDU will AfD offensiv stellen

Krefeld · Die Mittelstandsvereinigung der CDU will es nicht länger hinnehmen, dass die AfD mit simplen Parolen Themen besetzt. In einer neuen Veranstaltungsreihe setzt die MIT auf Debatte und Kontroverse. Erster Gast ist die Publizistin Birgit Kelle. Ihre These: Gender-Politik ist das Problem, nicht die Lösung.

19.09.2023, 14:56 Uhr

Stellten die neue Reihe „MITKlartext“ vor (v.l.): Andreas Focke (Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Bockum), MIT-Vorsitzender Peter Vermeulen und MIT-Vorstandsmitglied Andreas Stattri. Foto: Andreas Drabben