77-Jährige wollte Darlehen aufnehmen Sparkassen-Mitarbeiter in Krefeld vereitelt Betrug an Seniorin

Krefeld · Eine ältere Dame kommt in die Bank und benötigt eine vierstellige Summe. Der Angestellte in der Filiale wird stutzig. Es stellt sich heraus: Die Frau wurde beinahe Opfer eines Betrugs. Was die Polizei rät.

10.07.2024 , 11:49 Uhr

Mit seiner misstrauischen Reaktion hat ein Mitarbeiter einer Sparkassen-Filiale in Krefeld einer 77-jährigen Seniorin einen Schaden in vierstelliger Höhe erspart. Das teilte die Polizei jetzt mit. Demnach wurde der 23-Jährige stutzig, als die Frau bei ihm am Dienstag (9. Juli) ein Darlehen aufnehmen wollte und erklärte, den hohen Betrag dringend an die Staatsanwaltschaft zahlen zu müssen. Frau war vorher von Betrügern angerufen worden Wie sich herausstellte, war die Krefelderin zuvor von den Betrügern angerufen worden, die sich als Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft ausgegeben und mit gerichtlichen Konsequenzen gedroht hatten, falls sie den vierstelligen Betrag nicht umgehend überweisen würde. Sie hatte sich so unter Druck gesetzt gefühlt, dass sie sofort die Bank aufgesucht hatte. Das rät die Polizei Vor diesem Hintergrund warnt die Polizei noch einmal deutlich vor derlei Betrugsversuchen und rät: Lassen Sie sich bei Anrufen von vermeintlichen Amtsträgern den Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizei.

Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.

Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten.

Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige. Mehr Informationen über Betrugsmaschen gegen Senioren hat die Polizei Krefeld unter https://krefeld.polizei.nrw/senioren zusammengestellt.

