77-Jährige wollte Darlehen aufnehmen Sparkassen-Mitarbeiter in Krefeld verhindert Betrug an Seniorin

Krefeld · Eine ältere Dame kommt in die Bank und benötigt eine vierstellige Summe. Der Angestellte in der Filiale wird stutzig. Es stellt sich heraus: Die Frau wurde beinahe Opfer eines Betrugs. Was die Polizei rät.

19.07.2024 , 11:23 Uhr

12 Bilder So arbeitet die Polizei in NRW 12 Bilder Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

(lai)