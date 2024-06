Reaktion auf Brandbrief von 39 Unternehmern aus Krefeld CDU-Mittelständler warnen vor Belastung der Steuerzahler beim Surfpark

Stichprobenartige Rückfragen, so erläutert das MIT-Vorstandsmitglied und Geschäftsführer Gerald Wagener, hätten ergeben, dass die Unternehmen „wenig Detailkenntnis von den vertraglichen Rahmenbedingungen der Finanzierung des Investors erhalten hätten. Die MIT sehe im Surfpark einerseits „eine großartige Chance für Krefeld“, hält jedoch die verhandelten Risiken für den Krefelder Steuerzahler für viel zu groß. Als „absolut nicht darstellbar“ sieht die MIT das vom Investor geforderte Recht, zur Absicherung seiner Finanzierung, nahezu uneingeschränkt Grundschulden auf das im Besitz der Stadt stehende Areal am Elfrather See einzutragen. „Vor allem in einem Insolvenzfall kann der Krefelder Steuerzahler in Höhe der tatsächlich eingetragen Grundschulden in Anspruch genommen werden“, heißt es weiter. „So positiv wir das Projekt sehen: Es ist nicht darstellbar, dass damit der Steuerzahler den wesentlichen Teil des unternehmerischen Investmentrisikos trägt. Hier empfehlen wir dringend nachzuarbeiten,“ so Wagener, der nach eigenen Angaben vor einiger Zeit selbst an einem Investment am Elfrather See interessiert war und somit mit den Vor-Ort-Gegebenheiten bestens vertraut sei. „Ich halte das für ein großartiges Projekt, das es zu unterstützen gilt. Allerdings sollten Unternehmer sich auch wie Unternehmer verhalten. Wer investiert, erhält den Gewinn, muss aber auch das Risiko tragen. Das Risiko im Wesentlichen auf den Krefelder Steuerzahler abzuwälzen, aber nahezu den gesamten Gewinn einzustreichen, funktioniert nicht“. Die MIT Krefeld rät daher dringend dazu, dass Objekt weiter zu verfolgen, jedoch die Verträge professionell nachzuverhandeln, um Risiken von der Stadt und damit vom Steuerzahler abzuwenden.