Wahlrechtsreform im Bundestag Mit Reform wäre Radomski heute kein MdB

Unter den Bedingungen der Wahlrechtsreform, die die Regierungskoalition in Berlin anstrebt, wäre die Krefelder CDU-Bundestagsabgeordnete Kerstin Radomski bei der Bundestagswahl 2021 nicht in den Bundestag eingezogen. Sie sieht der Reform dennoch insgesamt gelassen entgegen: „Jede Bundestagswahl ist anders, und ob man über die Liste in den Bundestag einzieht, hängt von sehr vielen Faktoren ab“, sagte sie auf Anfrage.