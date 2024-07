Neuauflage des Rennens feiert 20-Jähriges Mit Seifenkisten auf Tempofahrt am Hülser Berg

Thomas Kron begleitete die Veranstaltung nach der Wiederauflage noch drei weitere Mal als Organisator. „Ich hätte mir damals nicht im Geringsten vorstellen können, dass aus dieser kleinen Idee so ein Riesenevent entstehen würde“, sagt er – 26 Jahre und 19 weitere Werbeplakate zum Krefelder Seifenkistenrennen später. Das 20. Jubiläum des Seifenkistenrennens fällt in diesem Jahr auf Sonntag, 25. August. Das Rennen richtet sich in erster Linie an Zehn- bis 27-Jährige, aber auch Erwachsene können außerhalb der Wertung teilnehmen. Anmeldungen sind möglich unter www.krefeld.de/familienportal/inhalt/seifenkistenrennen. Das zum Download stehende Dokument kann ausgefüllt an die Stadt oder per E-Mail an anne.caniels@krefeld.de geschickt werden.