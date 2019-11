IHK Mittlerer Niederrhein : Mit Sportvereinen gegen Fachkräftemangel

Vor zahlreichen Gästen aus Wirtschaft, Politik, Vereinen und Schulen wurde die neue Kooperation zwischen der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein und Krefelder Schulen vorgestellt und begründet. Foto: IHK

Krefeld Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein zeigt Möglichkeiten auf, wie Schulen und Sportvereine Unternehmen helfen können, Jugendliche für Ausbildungsberufe zu begeistern.

Die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein hat in Krefeld eine Veranstaltung zum Thema „Kooperation mit Mehrwert“ ausgerichtet. Dabei wurden Möglichkeiten aufgezeigt, wie Schulen und Sportvereine Unternehmen helfen können, Jugendliche für Ausbildungsberufe zu begeistern. Vertreter aller drei Parteien waren geladen, sie diskutierten über Ideen, vernetzten sich und erarbeiteten gemeinsame Lösungen in Workshops.

„Es erfordert immer mehr Anstrengung, junge Menschen für die duale Ausbildung zu gewinnen“, betonte IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz zu Beginn der Veranstaltung. Zum einen würden die Schulabgängerzahlen zurückgehen, zum anderen eine Akademisierung weiter voranschreiten. Dem daraus resultierenden Fachkräftemangel gelte es entgegenzutreten, indem man bereit sei, „neue Wege zu gehen“. Einer dieser neuen Wege soll es sein, verstärkt mit Sportvereinen zusammenzuarbeiten. „Der Sport kann ein Motor sein und sollte sich beteiligen“, findet auch Michael Scharf, Direktor Leistungssport beim Landessportbund NRW.

Info In NRW: Engpass von 735.000 Fachkräften IST Aktuell stehen in Nordrhein-Westfalen der Wirtschaft in Industrie, Handel und der Dienstleistungsbranche rund sechs Millionen Fachkräfte zur Verfügung. Im Jahr 2030 werden es nur noch 4,8 Millionen sein. SOLL Bei einem für dann prognostizierten Bedarf von rund 5,5 Millionen Fachkräften bedeutet das einen Engpass von 735.000 Personen beziehungsweise 13,4 Prozent der nachgefragten Stellen.

Es konnten bereits funktionierende Beispiele aus der Praxis vorgestellt werden. So präsentierte Kristina Mertens von Herbrand das Kooperationskonzept der Automobilgruppe, die rund 20 Standorte im Westmünsterland und am Niederrhein führt. Bei dem Unternehmen mit 1150 Mitarbeitern sind 150 Azubis angestellt. Allgemein stellt Mertens fest, dass den Auszubildenden „mehr als nur ein Ausbildungsplatz“ geboten werden müsse, gerade im Bereich Weiterbildungsmöglichkeiten. Die Unternehmen müssten „aktiv auf junge Leute zugehen“. Neben der Partnerschaft mit Schulen könne das auch über einen Sportverein passieren. Herbrand arbeitet seit Kurzem mit dem Fußballklub SC Viktoria 07 Anrath zusammen. Über diese Plattform versucht Herbrand, mitunter im Rahmen von Spieltagen, aktiv mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, und ihnen die Ausbildungsmöglichkeiten näherzubringen. Und in den Vereinen, so Mertens, würden auch diejenigen Werte vermittelt und gelebt, die die Jugendlichen wiederum für Unternehmen interessant machen und qualifizieren: Teamfähigkeit, Pünktlichkeit, Kreativität, Verantwortung, Zuverlässigkeit, sich ein Ziel zu setzen und es zu erreichen. Dass den Sportvereinen auch etwas zurückgegeben wird, zeigt das Beispiel von Görkem Cakmak, der mittlerweile Nachwuchsverkäufer für Transporter bei Herbrand ist und in seiner Freizeit die B-Jugend des SC Viktoria 07 trainiert. Darüber hinaus sind auch Sponsoring-Verträge mit Unternehmen denkbar, von denen die Vereine profitieren können.

Der TSV Meerbusch arbeitet bereits mit verschiedenen Firmen aus Industrie, Einzelhandel, und Handwerk zusammen und konnte einige Mitglieder als Auszubildende vermitteln. So berichtet Jürgen Popowski, Marketingvorstand des Klubs, dass im vergangenen Jahr alle 16 bis 20-jährigen Mitglieder einen Brief mit Ratschlägen zum Berufsangebot bekommen hätten. Es gebe zudem eine verantwortliche Person im Verein, die bei einer Bewerbung Hilfe leisten könne. Die Rückmeldung der Mitglieder zu diesem Angebot sei durchweg positiv, so Popowski. Auch würden die Trainer gezielt pädagogisch ausgebildet werden, das sei nicht nur im Umgang mit den Jugendlichen, sondern auch mit den Eltern relevant.

Generell, so stellt es Scharf vom Landessportbund heraus, sei die Partnerschaft zwischen Unternehmen und Vereinen ein „gegenseitiges Befruchten“. Für die Vereine sei der große Mehrwert, dass ihnen mehr Mitglieder erhalten blieben. Erlebten sie doch gerade im Bereich der 16- bis 18-Jährigen häufig eine Austrittsflut, weil für die Heranwachsenden in dieser Zeit der Start ins Berufsleben ansteht und sie dazu die Heimat oftmals verlassen. Die Jugendlichen könnten den Vereinen erhalten bleiben, wenn ihnen nur die richtigen beruflichen Perspektiven aufgezeigt würden. Es brauche ein „regionales Netzwerk“.