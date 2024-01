Verkaufsoffener Sonntag in Krefeld Mit Schnäppchen ins neue Jahr

Rote Schilder mit dem Wörtchen „Sale“ und „Angebote“ machen die Runde in der Samt- und Seidenstadt. Mit dem neuen Jahr sind bei vielen Einzelhandelsgeschäften reduzierte Preise eingezogen und der erste verkaufsoffene Sonntag in Krefeld zieht dementsprechend die Kunden an. Die Innenstadt präsentiert sich gut besucht. Unter dem Motto „Mit Schmackes ins neue Jahr“ hat die Werbegemeinschaft Krefeld zum ersten verkaufsoffenen Sonntag eingeladen und das mit Musik und Neujahrsbegrüßung in Form eines Schokoriegels, der von zwei jungen Damen an die Passanten verteilt wird.