KI und Robotik in der Landwirtschaft Mit künstlicher Intelligenz aufs Gemüsefeld – wie der Computer die Landwirtschaft verändert

Ein Besuch bei der AI.Land GmbH in Hüls zeigt, wie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI oder auch AI für Artificial Intelligence) die Arbeit in der Landwirtschaft künftig verändern kann. Roboter werden Menschen immer mehr Arbeit abnehmen, indem sie automatisiert landwirtschaftliche Flächen bewirtschaften. Josef Franko, Geschäftsführer der AI.Land, hat an der FH Aachen im Bereich Robotik und Automatisierungstechnik promoviert. Gerade erst ist das Start Up in die neuen Geschäftsräume in Vorderorbroich umgezogen. Das 15-köpfige interdisziplinäre Team setzt sich aus Maschinenbauern, Mechatronikern mit dem Schwerpunkt Schaltschranktechnik, Informatikern, die sich in der Erstellung von Datenbanken auskennen, und Agronomen zusammen.