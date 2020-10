Tipp für die Herbstferien : Radtour zu Krefelds Bauernhöfen

Der Steveshof an der Krüserstraße in Hüls liegt an der Route. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Rundtour mit Stationen an verschiedenen Höfen ist ein schöner Ferienausflug mit Kindern. Auf den Höfen sind viele Nutztiere zu sehen, es gibt einen Streichelzoo, eine Milchtankstelle und natürlich regionale Produkte vom Hof.

Einige der schönsten grünen Ecken Krefelds kann man hier entdecken: Die Tour führt vorbei an Bauernhöfen wie Großhüttenhof im Stadtwald, Steveshof in Hüls, Kliedter Hof und Heilmannshof in Traar. Verschiedene Nutztiere sind auf den Höfen zu sehen – im Großhüttenhof gibt es einen kleinen Streichelzoo, der Steveshof hat Galloway-Rinder, auf dem Kliedter Hof der Familie Schulte-Bockholt gibt es eine Milchtankstelle, der Heilmannshof bietet regionale Bio-Ware. Hier lädt auch der hofeigene rückwärtige Park zu einem Spaziergang ein. Neben viel idyllischer Umgebung umfasst die Route auch einen Abstecher zum historischen Stadtteil Hüls, wo es ebenfalls reichlich Gelegenheit gibt, sich zu stärken. Streckennah gibt es zudem Spielplätze, auf denen für den Nachwuchs Pausen eingelegt werden können, zum Beispiel auf dem neuen Spielplatz am Flohbusch oder auf dem großen Stadtwald-Spielplatz.