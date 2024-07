Eine Institution in Krefeld Mister Seidenkultur tritt ab

Es gibt Menschen, bei denen werden Ideen im Herzen geboren. Dann können noch so riesige Steine den Weg blockieren - die Leidenschaft erlischt nicht; selbst wenn Kopf und Kraft mitunter Veto einlegen. Hansgeorg Hauser ist so ein Mensch. Er ist ein Retter und Bewahrer von historischer Identität. Als die Bagger die frühere Stadtbücherei am Theaterplatz abrissen, hat er die Kunst am Bau gesichert. Als die frühere Paramenteweberei Gotzes - die letzte in Krefeld - dahinsiechte und ein Stück Stadtidentität zu verschwinden drohte, hat er daraus das Haus der Seidenkultur gemacht. Inzwischen ist das kleine Museum an der Luisenstraße weit über die Grenzen der Region bekannt. Nicht nur wegen des authentischen Websaals mit acht Jacquard-Handwebstühlen, der in der oberen Etage zu besichtigen ist.