Machtkampf in der Jungen Union Krefeld Misstrauensvotum gegen Krefelder JU-Vorsitzenden ist vom Tisch

Die Palastrevolution in der Jungen Union (JU) Krefeld ist gescheitert: Nachdem die Fähigkeiten und die Amtsführung des JU-Kreisvorsitzenden Marc Julia van Oirschot von 13 Mitgliedern öffentlich bezweifelt und kritisiert wurden, von Misstrauen und Abwahl die Rede war, habe es am vergangenen Freitag in einer Sitzung der Jungen Union eine ausgiebige Aussprache zur aktuellen Lage gegeben, so van Oirschot. Im Anschluss wurde festgestellt, dass „das notwendige Quorum für das Misstrauensvotum gegen Marc Julia van Oirschot nicht erreicht wurde“, heißt es weiter. Damit finde nun keine Mitgliederversammlung mit einem konstruktiven Misstrauensvotum statt.