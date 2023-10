Ministerpräsident und Verkehrsminister Existenzthemen Rhein und Industrie – gleich zwei Spitzenpolitiker besuchen Krefeld

Krefeld · Es geht um existenzielle Themen für die krisengeschüttelte Wirtschaft in der Stadt und in der Region: Mit Hendrik Wüst und Oliver Krischer besuchen gleich zwei NRW-Regierungsmitglieder am Montag Krefeld. Der Ministerpräsident ist am Abend Gast beim IHK-Wirtschaftsforum Impulse.

29.10.2023, 14:07 Uhr

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) besucht am Montag in Krefeld das IHK-Wirtschaftsforum Impulse. Das Foto zeigt ihn nach der Wiederwahl zum Vorsitzenden der NRW-CDU beim Landesparteitag der NRW-Christdemokraten. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Es geht um die Schiffbarkeit des Rheins und den Erhalt der heimischen Industrie: Man dramatisiert nicht, wenn man sagt, dass es bei den Besuchen von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) um Themen geht, die den Wohlstand und die Zukunft der Stadt Krefeld wie der ganzen Region betreffen. Die deutsche Industrie ist unter Druck, und auch bei Vater Rhein ist die Selbstverständlichkeit, dass der Fluss eben immer da und schiffbar ist, längst dahin.