Jagdbares Wild Gefahrenabwehr: Ministerium legt Untere Jagdbehörde in Krefeld lahm

Krefeld · Eine Weisung aus dem Landesministerium für Landwirtschaft untersagt der Unteren Jagdbehörde in Krefeld jedweden Zugriff auf jagdbares Wild. Damit ist die Behörde in der Gefahrenabwehr quasi handlungsunfähig. Den Preis dafür zahlen Tiere in Not. Zu den Hintergründen.

08.01.2024 , 18:00 Uhr

Ein verletzter Fuchs musste gesichert werden. Foto: Polizei Ennepe Ruhr

Von Bärbel Kleinelsen Redakteurin in Krefeld