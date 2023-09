Aktion Heimat shoppen Ministerin wirbt für Geschäfte in den Innenstädten

Die Schirmfrau der Aktion „Heimat shoppen“ war auf Einladung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein mit Sitz in Krefeld am Nordwall zum Auftakt der Aktionstage an den Niederrhein gekommen und traf Innenstadtakteure in den Räumen der Gewürzmühle Engels und im ungarischen Spezialitätenladen „MeinSpeis“.