Heimat-Tour mit Ina Scharrenbach : Uerdinger Klärwerk begeistert Ministerin

Krefeld-Uerdingen Ministerin Ina Scharrenbach (CDU) besuchte im Rahmen der „Heimat-Tour“ die Linner Burg, das Klärwerk und das Bügeleisen-Haus.

Abgelegen zwischen Bahntrasse und Bezirkssportanlage harrte, von der Stadt Krefeld dem Zerfall preisgegeben, das alte Uerdinger Klärwerk als Krefelder Beispiel eines „lost place“ seinem Ende entgegen. Nun ist Dornröschen erwacht. Die vier Geschäftsführer des Essener Outdoor-Veranstalters „Querfeldeins“ haben von der Stadt Krefeld 2018 das denkmalgeschützte alte Wasserwerk gekauft. Auf ihrer „Heimat-Tour“ besuchte am Donnerstag Ina Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, das historische Klärwerk und zeigte sich begeistert von der Atmosphäre, die diese besondere Architektur ausstrahlt. Der leger in Jeans und weißer Bluse gekleideten Ministerin folgte ein 30-köpfiger Tross aus Lokalpolitikern und neugierigen Bürgern. Sie alle waren trotz der tropischen Sommerhitze mit dem Fahrrad von Linn nach Uerdingen geradelt.

Beeindruckend ist die große Halle, deren typische Merkmale reinen Jugendstils eine eher sakrale Anmutung erzeugen. Der Bau erinnert an die im katalanischen Jugendstil errichteten Zentralgebäude der dortigen Winzergenossenschaften, die sich dann auch Kathedralen des Weins nennen und deren Spiele mit Licht, Symmetrien und geschwungenen Linien sich im Uerdinger Klärwerk wiederfinden Die neuen Eigentümer lassen sich bis heute von der gigantischen dreißig Meter langen und 17 Meter hohen Halle gefangen nehmen, deren detailreich verzierte großzügige Fensteröffnungen mit dem Licht spielen und in seltsamem Kontrast zu den stählernen Industrieanlagen des einstigen Klärwerks stehen. Vieles kann man in seiner Schönheit nur erahnen. So die unter einer dicken Verwitterungsschicht liegenden Terrazzoböden mit ihren Mosaikverzierungen oder die Villeroy & Boch – Kacheln an den Wänden, deren raue wegbröckelnde Oberfläche eine Reaktion auf die von einem großen Hafenbetrieb in das Abwassersystem abgeführten Salze bildet.