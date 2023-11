Neueröffnung Mima’s Maison Ein Café für Erwachsene und Kinder

Jeder, der schon einmal mit Kindern ein Restaurant oder Café besucht hat, kennt das: Man selber möchte in Ruhe essen oder trinken, doch irgendwann wird das Malbuch, das die Kinder standardmäßig bekommen, langweilig. Sie quengeln, laufen herum, nerven andere Gäste, die das mit vorwurfsvoll despektierlichen Blicken quittieren. Doch damit ist jetzt Schluss – zumindest in Krefeld. Denn im Ostwall-Quartier an der Petersstraße 133 öffnet in dieser Woche Mima’s Maison, ein Café, dem der Spagat zwischen Wohlfühloase für die Kleinsten, und entspannter Kaffeehauskultur für die Größeren gelingt.