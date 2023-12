Krefelder Student ausgezeichnet Forschungsprojekt – Mikroorganismen sollen die Zukunft retten

Da menschliche CO2-Emissionen den Klimawandel vorantreiben, hat sich der diesjährige Preisträger Adrian Faller im Rahmen seiner Masterarbeit mit einer hoffnungsvollen Lösung beschäftigt, die die Natur bietet: Mikroorganismen, die CO2 und verwandte Substanzen, wie zum Beispiel Ameisensäure nutzen können. Faller hat das Wachstum und die Milchsäureproduktion in einem genetisch modifizierten E. coli-Stamm untersucht, der in seiner ursprünglichen Form auf natürliche Weise im menschlichen Darm vorkommt. Dieser Stamm nutzt einen von der Natur inspirierten Stoffwechselweg zur effizienten Verwertung von CO2 und Ameisensäure. „Damit leistet der Preisträger einen vielversprechenden Beitrag in Richtung einer nachhaltigeren Zukunft“, so Ralf Schwartz, Vorsitzender der Unternehmerschaft Chemie Niederrhein bei der diesjährigen Preisverleihung in den Räumlichkeiten der Hochschule Niederrhein in Krefeld.