Mieterverband Haus und Grund warnt : Energiepreise - „Das böse Ende kommt erst“

Michael Hess (links) und Kai-Uwe Springer sorgen sich über die Folgen der gestiegenen Energiepreise für Mieter und Vermieter. Foto: Norbert Stirken

Krefeld Die Energiepreise schießen in den Himmel. Wer soll das bezahlen? Vermieter und Mieter sind gleichermaßen besorgt. Die Interessenvertreter appellieren an Bundes- und Kommunalpolitiker sowie an Behörden wie Jobcenter gleichermaßen.