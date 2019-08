Komplex in Krefeld : Mieter enttäuscht über Verkauf der alten Brotfabrik Im Brahm

Die ehemalige Im Brahm Brotfabrik an der Ritterstraße. Sie liegt zwischen dem Bahnhof und der Fabrik Heeder. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Willicher Grundstücks GmbH Paschertz hat die ehemlige Brotfabrik an der Ritterstraße gekauft. Dort residieren viele Kreative; sie hoffen zu bleiben.

Die Stimmung bei den Mietern in der Alten Brotfabrik an der Ritterstraße liegt irgendwo zwischen abwartender Gefasstheit und Enttäuschung. Zum 1. August hat die Paschertz Grundstücks GmbH aus Willich den Komplex von der Wohnstätte gekauft. Wie wird es jetzt weitergehen, ist die Frage, die vor allem über den Kreativen schwebt, die dort ihre Ateliers und Werkstätten haben. Sind ihre Hoffnungen auf ein Kreativzentrum damit geplatzt?

„Wir wissen noch nicht, wie es weiter geht, wir warten erst mal ab. Bisher hat der neue Eigentümer nur einen Brief mit den neuen Bankverbindungen geschickt und dem Hinweis, dass wir uns bei Fragen melden sollen. Persönlich hat er sich nicht vorgestellt“, sagt Peter Gutowski vom Theater hintenlinks, das in der ehemaligen Brotfabrik seinen Sitz hat. Da Mitte September die neue Spielzeit in seinem Hinterhoftheater beginnt, habe er derzeit auch nicht den Kopf frei, um sich Sorgen zu machen.

Abwarten und gelassen bleiben, das ist auch die Devise anderer Mieter, sagt Brigitte Kistermann, die mit ihrer Werbe- und Kommunikationsagentur am längsten in der Fabrik ist – seit 32 Jahren. „Wir können ja nicht mehr tun als abwarten und hoffen, dass es so weitergeht. Aber es ist schon schade, dass die Stadt so ein Gebäude veräußert.“

Der Verkauf hat Signalwirkung. Denn durch die Wohnstätte war der denkmalgeschützte Komplex zu 70 Prozent städtisches Eigentum. Mit ihrer gewachsenen Künstler- und Kreativenszene war die ehemalige „Im Brahm“-Fabrik ein gut vorbereiteter Boden für ein Gründerzentrum von Aushängeschild-Qualität.