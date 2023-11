Neuer Soloabend in Krefeld Intendant Grosse gibt Lehrgang für Theaterbesucher

Thomas Manns Metier war der Roman. Sein Blick aufs Theater, das für seine Kinder und deren Partner und Partnerinnen so wichtig war, hat er oft mit distanziert-ironischem, geistreichem Blick betrachtet. „Hat mir je das Theater einen reinen Genuss, eine hohe und zweifellose Schönheitserfahrung vermittelt? Nein.“ Das ist ein Zitat aus seinem „Versuch über das Theater“. Es gibt etliche mehr. Und wenn Michael Grosse daraus einen Solo-Abend strickt, hat das Potenzial zu einem neuen Dauerbrenner im Theaterspielplan. „Kurzer ‚Lehrgang‘ für Theaterbesucher“ hat am Samstag, 10. Februar 2024 Premiere in der Fabrik Heeder. Karten können ab sofort reserviert werden.