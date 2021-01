Liste für Krefeld : Mia und Ben sind die beliebtesten Vornamen aus dem vergangenen Jahr

Mia und Ben waren 2020 die beliebtesten Vornamen in Krefeld. Foto: Stadt Krefeld, Presse und Kommunikation

Krefeld Einige Eltern entschieden sich für Namen, die es zuletzt noch nicht einmal in die Top 30 geschafft hatten: Leonie und Ella bei den Mädchen und Lio bei den Jungen. Im vorvergangenen Jahr war Leon noch auf Platz eins der Hitliste.

Der Name Leon ist in der Gunst junger Krefelder Eltern in der Beliebtheit rapide gesunken. Im vorvergangenen Jahr war Leon noch auf Platz eins der Hitliste. Jetzt steht er auf Rang zehn. Mia hingegen konnte ihre Spitzenposition aus dem Vorjahr behaupten. 2020 entschieden sich 21 Erziehungsberechtigte dafür, ihre Tochter Mia und 16 dafür, ihren Sohn Ben zu nennen. Mia und Ben waren damit die beliebtesten Vornamen in Krefeld. Bei den Mädchen folgen Lia (13) und Mila (13), bei den Jungen Liam (15) und Milan (15). Ben konnte sich dagegen vom sechsten Platz auf der Beliebtheitsskala nach oben arbeiten. Einige Eltern entschieden sich für Namen, die es zuletzt noch nicht einmal in die Top 30 geschafft hatten: Leonie und Ella bei den Mädchen, Lio bei den Jungen.

Insgesamt 1774 Kinder (2019: 1882, 2018: 1875) wurden 2020 im Krefelder Standesamt gemeldet, 1142 erhielten dabei einen Vornamen (2019: 1227, 2018: 1170), 580 neugeborene Krefelder bekamen zwei Vornamen (2019: 594, 2018: 638), 50 Mal wurden drei Vornamen gegeben (2019: 58, 2018: 61), und zwei Kinder sind mit vier oder mehr Vornamen verzeichnet (2019: drei, 2018: sechs).

Die Top-Ten bei den Mädchen sind: 1. Mia, 21 (2019: 24, 2018: 15), 2. Lia, 13 (2019: 5, 2018: 5), 2. Mila, 13 (2019: 9, 2018: 8), 4. Emila, 12 (2019: 12, 2018: 16), 5. Leonie, 11 (2019 und 2018 nicht in den Top 30), 6. Ella, 10 (2019 und 2018 nicht in den Top 30), 7. Clara, 9 (2019: nicht in den Top 30, 2018: 9), 7. Emily, 9 (2019: nicht in den Top 30, 2018: 12), 7. Lea, 9 (2019: 6, 2018: 9), 10. Hannah, 8 (2019: 7, 2018: nicht in den Top 30), 10. Maja, 8 (2019: 6, 2018: 9).

Die Top-Ten bei den Jungen sind: 1. Ben, 16 (2019: 12, 2018: 13), 2. Liam, 15 (2019: 16, 2018: 8), 2. Milan, 15 (2019: nicht in den Top 30, 2018: 11), 4. Finn, 12 (2019: 9, 2018: 11), 4. Jonas, 12 (2019: 11, 2018: 14), 6. Elias, 10 (2019: 13, 2018: 7), 6. Lio, 10 (2019 und 2018 nicht in den Top 30), 6. Louis, 10 (2019: 9, 2018: 8), 9. Fynn, 9 (2019: 5, 2018: nicht in den Top 30), 10. Felix, 8 (2019: 6, 2018: 6), 10. Leon, 8 (2019: 19, 2018: 14), 10. Noah, 8 (2019: 13, 2018: 10), 10. Paul, 8 (2019: 8, 2018: 11), 10. Samuel, 8 (2019: nicht in den Top 30, 2018: 6).

