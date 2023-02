CDU-Spott über „Gemischtwaren Meyer“ Oberbürgermeister Meyer erklärte beim Politischen Aschermittwoch erneute OB-Kandidatur

Bei den Grünen hat das beliebte Puppentheater mit Bello Butz (Hans Butzen), Herrn Privatvorstaat (FDP-Chef Heitmann) und Herrn Obermeyer ausgedient. Stattdessen erprobten die Grünen in einer nicht-öffentlichen Veranstaltung ein neues Format: Alle Mitglieder waren aufgerufen, in einer Speaker‘s Corner ihren Blick auf grüne Politik in Stadt, Land und Bund zum Besten zu geben – gern satirisch-humoristisch. Der grüne Bürgermeister Karsten Ludwig knöpfte sich den Surfpark vor, sagte, man solle doch jetzt mal karnevalistischen Themen wie ihn abhaken und sich den wichtigen Themen für Krefeld zuwenden. Auch Thorsten Hansen verspottete den Surfpark – als Becken, das zum Himmel stinkt. Und er machte sich über FDP-Fraktionschef Heitmann lustig, der in der ZDF-Heute-Show als Verfechter von Tempo 30 in Krefeld reüssierte. Hansen zeigte sich überzeugt: FDP und Tempo 30 in einem Satz – das passt nicht zusammen.