Neujahrsempfang der Stadt Krefeld Meyer dankt Teilnehmern am Jubiläumsjahr

Meyer schwelgte in Erinnerungen und rief eine Reihe von Veranstaltung in Erinnerung. Die bedrückende Weltlage streifte er bewusst nur am Rande, um die gute Stimmung nicht allzu sehr zu trüben, wie er sagte. Er nannte den Klimawandel und die Kriege gegen die Ukraine und in Nahost. „Was kann unsere Antwort sein, außer es zu beklagen“, fragte er und wies auf „universelle Werte“, nannte Solidarität, Respekt, gepaart mit einer ganzen Portion Empathie, „also das, von dem wir doch immer sagen, dass das Krefeld ausmacht“. In der Stadtgeschichte hätten sich diese Werte herausgebildet, und deshalb sei ihm nicht bange, „dass wir in Krefeld diesen Zusammenhalt hinkriegen. Wir arbeiten mit vielen daran, dass sich zum Beispiel Menschen jüdischen und muslimischen Glaubens nicht hasserfüllt gegenüberstehen. Wir werden nicht müde, Brücken zu bauen.“