Zwei Überraschungskonzerte in Krefeld geplant : Metalrocker von Manowar spielen unter falschem Namen in der Kufa

Manowar hatte sich als Coverband „The Lords of Steel“ in Krefeld angekündigt. Foto: Label

Krefeld Die amerikanische Metalband Manowar gibt in der kommenden Woche gleich zwei Überraschungskonzerte in der Krefelder Kulturfabrik. Das gab die Einrichtung am Donnerstag bekannt.

(oli) Am 16. und 17.Juni spielen sie ihr Überraschungsset an der Dießemer Straße. Der Einlass beginnt jeweils ab 19 Uhr, der Konzertbeginn ist für 21 Uhr vorgesehen. Tickets sind für 58,85 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten VVK-Stellen erhältlich.

Manowar, die als Gründer der musikalischen Stilrichtung des True Metal gilt, wurde 1980 von Joey DeMaio und Ross „the Boss“ Friedman in Auburn, New York gegründet. Beide lernten sich während der Heaven and Hell Tour von Black Sabbath (mit Frontmann Ozzy Osbourne) kennen, da DeMaio als Bass- und Pyrotechniker und Friedman als Gitarrist der Vorgruppe Shakin’ Street an dieser Tournee beteiligt waren. Seither spielt die Band mit zum Teil wechselnder Besetzung.

Angekündigt hatte sie sich in Krefeld eigentlich als Cover-Band „The Lords of Steel“ - unter diesem Namen war sie allerdings jetzt auch in Münster aufgetreten. Manowar spielte bei der Show erstmals mit ihrem neuen Schlagzeuger Dave Chedrick live. Er ersetzt Anders Johansson, der wegen familiärer Verpflichtungen nicht an der „Crushing The Enemies Of Metal Anniversary Tour ‚22/23“ teilnehmen kann. Der überraschende Auftritt in Münster fungierte als Warm-up-Show für die kommende Tournee in Europa.