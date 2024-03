Unterstützung vom Kulturrat Krefeld Messingmuseum soll nach Fichtenhain ziehen

Das Gebäude steht unter Denkmalschutz, aber es steht seit Jahren leer und verfällt zusehends. „Das Gebäude könnte durch Investitionen des Museums in ein deutschlandweit einzigartiges Schmuckstück verwandelt werden“, findet Heinz Rungelrath, Vorsitzender des Kulturrats. Die Vereinigung Krefelder Kulturinstitutionen, -vereine und Kulturschaffenden richtet nun die Bitte an Stadtrat und Verwaltung, „die Voraussetzungen dafür schaffen, dass das Deutsche Messingmuseum (DMM) von seiner jetzigen Unterbringung an der Medienstraße in ein dauerhaftes und besser geeignetes Domizil umziehen kann.“ Entsprechende vollständige Pläne seien erstellt, auch Ausschreibung und Angebote dazu gebe es bereits. „Die Flächen für kulturelle Veranstaltungen, zum Beispiel einen Skulpturenpark, sind definiert. Die Auflagen des Denkmalschutzes werden eingehalten“, teilt Rungelrath mit.