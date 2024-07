Industriegasespezialist mit Sitz n Krefeld seit 1938 Messer nimmt neues Werk in Spanien n Betrieb und plant Zwilling für Portugal

Der seit dem Jahr 1938 in Krefeld ansässige Industriegasespezialist Messer ist weiter auf Wachstumskurs. Der Experte für Industrie-, Medizin- und Spezialgase hat nach eigenen Angaben im spanischen Estella (Navarra) ein neues Produktionszentrum eröffnet. In dem Werk wird die gesamte Palette an Gasen in Flaschen und Bündel abgefüllt, mit denen Messer seine Kunden in Nordspanien beliefert.