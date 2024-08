Wirtschaft in Krefeld Messer leiht sich 950 Millionen Euro bei privaten Geldgebern

Ganz ohne Banken geht es dann doch nicht. Auch dann nicht, wenn sich der Spezialist für Industrie-, Medizin- und Spezialgase – die Firma Messer – bei privaten Investoren Geld leiht. Arrangiert von Bayern LB, Deutsche Bank AG, Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale und Uni-Credit Bank GmbH hat sich das seit mehr als 80 Jahren in Krefelder prominent vertretene Unternehmen 950 Millionen Euro bei deutschen und internationalen Investoren eingesammelt. Die Vermarktung eines Schuldscheins sei mit einem anfänglichen Volumen von 300 Millionen Euro gestartet worden, berichtete eine Messer-Sprecherin. Aufgrund der „sehr guten Nachfrage zu attraktiven Konditionen“ sei daraus ein dreifaches Volumen entstanden. Die Schuldscheintransaktion umfasse Tranchen mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren. Die Tranchen seien sowohl mit fester als auch mit variabler Verzinsung abgeschlossen worden. „Die Erlöse der Schuldscheindarlehen werden zur teilweisen Ablösung einer Brückenfinanzierung über 1,45 Milliarden Euro verwendet, die Messer im Zuge des Erwerbs aller Anteile an Messer Industries vom Minderheitseigentümer CVC Capital Partners im vergangenen Jahr aufgenommen hatte“, heißt es weiter. „Die hohe Nachfrage beim Debüt von Messer am Schuldscheinmarkt unterstreicht das sehr große Vertrauen der Investoren in die Entwicklung und Verlässlichkeit unseres Unternehmens. Messer konnte zudem mit dieser Transaktion seine Finanzierungsinstrumente weiter diversifizieren“, betonte Messer-Finanzchef Helmut Kaschenz.