Investition in den USA : Messer Industriegase investiert 35 Millionen Euro in Indianapolis

Krefeld Sechs Monate nach dem Einstieg in den nord- und südamerikanischen Markt investiert Messer in den Bau einer neuen Luftzerlegungsanlage in Indianapolis.

Der Industriegasespezialist Messer mit Vertriebssitz in Krefeld am Gahlingspfad und Kompetenzzentrum am K2 Tower an der Kleinewefersstraße vertrödelt keine Zeit. Nur sechs Monate nach dem Einstieg in den nord- und südamerikanischen Markt investiert Messer in den Bau einer neuen Luftzerlegungsanlage in Indianapolis.

Erst im März hatte Messer gemeinsam mit einem Partner aus der Finanzbranche den überwiegenden Teil des Gasegeschäfts der Linde AG in Nordamerika sowie einzelne Geschäftsaktivitäten von Linde und Praxair in Südamerika übernommen. Insgesamt investierte das Joint Venture Messer Industries GmbH gemeinsam mit CVC Capital Partners Fund VII („CVC“) rund 3,6 Milliarden US-Dollar (3,2 Milliarden Euro).

Info Messer, weltweit größter familiengeführter Industriegasespezialist, hat in Dung Quất, einer Küstenstadt in der Mitte Vietnams, eine neue Produktionsanlage für Luftgase in Betrieb genommen. Die Luftzerlegungsanlage steht auf dem Gelände des neuen Stahlwerks der vietnamesischen Hoa Phat-Gruppe und beliefert das Industrieunternehmen direkt über eine Pipeline mit Gasen. Aus insgesamt 400.000 Kubikmeter pro Stunde Prozessluft werden Sauerstoff, Stickstoff und Argon erzeugt. Damit zählt Dung Quất nun zu den größten Produktionsstandorten von Messer. Bei der Planung der Anlage mussten die extremen Temperaturen in Dung Quất und die hohe Luftfeuchtigkeit in den Sommermonaten berücksichtigt werden. Zwei Ingenieurteams, aus Vietnam und Europa, haben gemeinsam am Design und der Konstruktion gearbeitet. Die Luftzerlegungsanlage ist auf Pfähle von insgesamt 33.000 Meter Länge gegründet; es wurden rund 17.000 Kubikmeter Beton verarbeitet.

Diesmal investiert die Gruppe 34,6 Millionen Euro (38 Millionen US-Dollar) in den Bau einer neuen Luftzerlegungsanlage. Die Produktionsanlage für die Luftgase Sauerstoff, Stickstoff und Argon soll Anfang 2021 in Betrieb gehen. Sie werde Gase in industrieller und medizinischer Qualität für verschiedene Branchen der lokalen und regionalen Wirtschaft produzieren, unter anderem für das Gesundheitswesen, die chemische Industrie, die Lebensmittelindustrie sowie die Glas- und Metallverarbeitende Industrie, erklärte eine Unternehmenssprecherin.

„Diese Investition unterstreicht das Engagement von Messer für die strategische Expansion in den USA, um der wachsenden Marktnachfrage gerecht zu werden und unsere Präsenz im Mittleren Westen zu stärken“, sagt Jens Lühring, President und Chief Executive Officer (CEO) von Messer America. „Wir haben uns aufgrund der Nähe zu unseren Kunden und der starken lokalen Wirtschaft für eine Investition in Indianapolis entschieden. Messer verfolgt das Ziel, der bevorzugte Lieferant für Industrie-, Medizin- und Spezialgase in Nord- und Südamerika zu werden und unseren Kunden innovative und gleichzeitig zuverlässige Lösungen anzubieten.“