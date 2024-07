Industriegasespezialist unterzeichnet wegweisende Verträge Messer baut eine der größten Wasserstoff-Anlagen Deutschlands

Für das Familienunternehmen Messer ist die Stadt Krefeld seit dem Jahr 1938 – also seit 86 Jahren – ein wichtiger Standort für die Gruppe. Die Unternehmensgeschichte startete damals mit einem Abfüllwerk für Gase in Flaschen, heute ist Messer Krefeld die technische Zentrale. 2018 eröffnete Messer sein Kompetenzzentrum an der Kleinewefersstraße für die Anwendung von Gasen in der Lebensmittelindustrie, beim Schweißen und Schneiden, in den Bereichen Chemie und Umwelt sowie bei industriellen Kryo-Anwendungen. Seit 2004 war der Gahlingspfad in Krefeld Standort der technischen Zentralfunktionen Anwendungstechnik, Informationssicherheit, IT-Sicherheit, Kommunikation, Logistik und Produktion sowie Maschinenbau. Seit 2020 arbeiten die rund 200 Mitarbeitenden der technischen Zentralbereiche von Messer ebenfalls an der Kleinewefersstraße.