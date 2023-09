Nachfahren der Auswanderer von 1683 Mennoniten aus Philadelphia auf den Spuren ihrer Krefelder Vorfahren

Randy Nyce – ein Typ Pfundskerl aus Philadelphia, USA, der mit seiner Familie an einem Tisch in der Mennonitenkirche in Krefeld sitzt – zitiert einen wunderbaren Satz, um den Geist des mennonitischen Glaubens zu skizzieren: „When you pray, move your feet.“ Wenn du betest, benutze deine Füße, mach dich auf den Weg, beweg dich, handele. Und er sagt: „Es ist nicht so wichtig, woran wir glauben, sondern was wir tun. Was wir glauben, ist nur so gut wie das, was wir tun.“ Wir sitzen mit Randy, seiner Frau Juanita und dem Sohn Garrett in der Mennonitenkirche zusammen, und die Familie aus den USA erzählt, dass sie gerade auf einer dreiwöchigen Europareise den Spuren ihrer Vorfahren folgt. Stationen sind Bern, Zürich, Sinsheim, Krefeld und Münster. Man glaubt es kaum, wie kurz die Distanz zum Jahr 1683 sein kann, dem Jahr, in dem die ersten 13 Krefelder Familien, Mennoniten und Quäker, in die Neue Welt auswanderten, dort Germantown gründeten, um frei ihren Glauben leben zu können.