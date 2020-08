Literatur in Krefeld : Die Reisen des Melancholikers Michael Roes

Traumhafte Kulisse für eine literarische Reise in ferne Länder: Michael Roes las im Golfclub. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Literarische Sommer startete in Krefeld im Golfclub Traar. Das Ambiente war wundervoll, das Buch allerdings keine leichte Kost. „Es ist kein Urlaubsbuch“, sagt der Autor, der in seinen Büchern tief in fremde Kulturen eintaucht.

Von Christina Schulte

Der 21. Literarische Sommer hat in Krefeld mit einem Vielgereisten begonnen: Michael Roes las aus der in diesem Jahr erschienenen „Melancholie des Reisens“. Gabriele König sagte im Golfklub in Traar: „Dies ist mein erster literarischer Sommer, und ich bin gespannt, auf welche Reise wir uns heute begeben.“ Kooperationspartner des Kulturbüros Krefeld sind die Mediothek Krefeld und der „Andere Buchladen“.

Mit dem Golfklub wurde wieder einmal ein Ort gefunden, der durch die Umgebung bezaubert. Der Abend war ein warmer schmeichelnder hochsommerlicher, mit Möwen im Abendlicht, mit Fontänen in einem Weiher und später einem kleinen Schwarm von Wildgänsen.

Moderatorin Maren Jungclaus vom Literaturbüro Düsseldorf nannte das Buch „die Essenz von ganz vielen Aufenthalten“ und ordnete die Arbeiten des Annette von Droste Hülshoff-Preisträgers Roes ein: „Die Romane spiegeln seine Passion für das Reisen.“

Für Michael Roes ist eine Unterscheidung sehr wichtig: „Das Buch ist kein Urlaubsbuch.“ Ihm geht es um Reisen als Herausforderung, bei denen man bis an seine Grenzen geht. Es sind immer „Arbeitsreisen“; Roes dreht Filme, inszeniert Theaterstücke, wird eingeladen von Universitäten, dem Goethe-Institut oder wird vom DAAD in Projekten eingebunden. Und er bereitet sich sehr gründlich darauf vor. Für ein Projekt im Jemen zum Beispiel hat er sich zwei Jahre eingelesen, die Sprache gelernt, Eindrücke gesammelt. Ein Jahr lang hat er dann im Jemen gelebt und gearbeitet: „Aber die Bilder von etwas stimmen nie mit der Wirklichkeit überein“, ist seine Erfahrung.

Das wurde auch sehr deutlich in den ausgewählten Sequenzen: Roes las Erinnerungen an zwei Reisen nach Mali. Zum ersten Mal fuhr Roes 1999 dorthin, zum zweiten Mal 16 Jahre später. Der Ausschnitt aus dem Buch verschränkt die beiden Zeitebenen miteinander und zieht den Zuhörer mit seinen intensiven Erfahrungen tief in das Geschehen hinein. Farben, Gerüche, Landschaft, Menschen und vor allem das eigene Empfinden in Tagebüchern und Journalen gewinnt starke Kraft.

Diese Erfahrung hat Roes nach eigenem Bekenntnis auch in der Corona-Zeit gemacht. Er hat sich in eigene Notizbücher aus der Zeit seit 1979 vertieft: „Die Empfindungen steigen wieder auf, das ist dem Blättern in einem Kindheitsalbum vergleichbar.“ Er hat auch festgestellt: „Das Körpergedächtnis ist viel intensiver als das optische oder akustische Gedächtnis.“

Nun also noch einmal zu Mali: Geografisches Ziel seiner Reise ist Timbuktu, eine Stadt in der Wüste mit ältester Geschichte. Er schildert den Weg dahin, feindliche Natur, beklemmendes Klima, Hitze, Fieber. Das war 1999, und Roes gelangte gar nicht bis nach Timbuktu. In einem Nebensatz erwähnte er, dass sein Bruder ihn dort gerade noch rechtzeitig herausgeholt habe. Eine Nachfrage aus dem Publikum wurde eher kurz beantwortet. Wer diese Überlegung aufgelöst haben will, sollte sich das Buch kaufen. Darin geht es nach Bekunden des Autors „nicht so sehr um fremde Orte. Es geht um den Reisenden, die Fremdheitserfahrung, um die Widerstände und die Zweifel.“

Seine Einschätzung zu „Melancholie des Reisens“: Es ist ein Buch über das Scheitern. Der Melancholiker ist überzeugt: „Am Ende scheitern wir alle, weil wir sterben – es bleibt unvollendet.“

Roes wurde auch gefragt, welche Projekte er jetzt verfolge. Allzu weitführende und anstrengende Aufgaben will er nun aus Altersgründen nicht mehr erfüllen, erklärte er. Aber Roes hat Albanien für sich entdeckt: „Das ist das europäische Jemen“, sagt er, „es gibt auch interessante und aufregende Orte in unserer Nähe.“

Michael Roes, „Melancholie des Reisens“, Schöffling Verlag, 2020