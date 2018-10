Krefeld: Meister Ponzelar soll Ampelmännchen werden

Vorschlag der CDU : Meister Ponzelar soll Ampelmännchen in Krefeld werden

Grünes Licht für Meister Ponzelar als Ampelmännchen? Die CDU schlägt es vor. Foto: RP Grafik/Ferl

Krefeld Duisburg hat es, Wesel will es – und auch Krefeld soll demnächst nun ein Wahrzeichen als Ampelmännchen nutzen. Die Figur des Meister Ponzelar, eines historischen Seidenwebers aus Krefeld, könnte bald den Verkehr regeln.

Die Krefelder CDU schlägt vor, ein Krefelder Wahrzeichen als Ampelmännchen zu nutzen und so das Heimatgefühl zu stärken: Meister Ponzelar, der Seidenweber, der als Denkmal auf dem Südwall steht, soll demnach als Figur in Krefelder Ampeln abgebildet werden. Die CDU hat dazu einen Antrag für den Bauausschuss auf den Weg gebracht. Sie bittet die Verwaltung zu prüfen, mit welchen Mehrkosten im Vergleich zu normalen Ampeln eine solche Installation zu rechnen seien. Vorbild sind die Städte Duisburg und Wesel; Duisburg nutzt ein Grubenmännchen als Ampelmännchen, für Wesel ist an den berühmten Esel gedacht (“Wer ist der Bürgermeister von Weeeeeesel? Ein ....“). Meister Ponzelar als Ampelbild wäre „auch für Krefeld eine gute Idee zur weiteren Förderung des Heimatgefühls,“ heißt es in dem Antrag.

In Duisburg wurde am Zoo die erste Bergmannsampel in Betrieb genommen, fünf weitere sollen folgen. Die neue Fußgängerampel zeigt ein stehendes rotes Ampelmännchen oben und unten ein grünes im Laufschritt. Das rote hält zum Stehenbleiben den rechten Daumen nach oben. Beide Ampelmännchen tragen einen Helm und in der Hand eine Grubenlampe.

Eine Fußgängerampel mit Bergmann mit Helm auf dem Kopf und Lampe in der Hand soll an die Geschichte des Bergbaus in Duisburg erinnern. Foto: dpa/Christophe Gateau