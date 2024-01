Ehrung am Dreikönigentag in Krefeld Meinungsverschiedenheit bei der Preisverleihung der FDP

Es ist Tradition, dass die Krefelder FDP am Dreikönigentag ihren Preis für „bürgerschaftliche Civilcourage“ vergibt. Es ist den Liberalen hoch anzurechnen, dass sie ihre Auszeichnung auch an Menschen und Gruppen verleihen, die andere Meinungen und Ansichten haben als sie selbst. Das wurde selten so deutlich wie am vergangenen Wochenende bei der Ehrung der Arbeitsgemeinschaft Krefelder Bürgervereine (AKB) im Café Paris in der Mediathek am Theaterplatz.