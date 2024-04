25 Jahre Notfallseelsorge Krefeld „Mein schlimmster Fall“ – Notfallseelsorger erzählen

Es gibt diesen Moment der Fassungslosigkeit über die Unbarmherzigkeit der Zeit. Notfallseelsorger Dietmar Krebbers erzählt von einer Begebenheit, die für ihn ein „Schlüsselfall“ war, einer dieser Fälle, in denen man schaudernd in existenzielle Tiefe sieht. Es ging um den Tod der kleinen Fiona. Das elfjährige Mädchen war in Krefeld am 20. Dezember 2017 bei einem Unfall mit einem Lkw tödlich verletzt worden. Der Lkw hatte das Kind beim Abbiegen überrollt – Fiona war im Toten Winkel unsichtbar für den Fahrer. „Das war die erste Situation, in der ich gelernt habe, dass ein Menschenleben manchmal von Sekunden abhängt. Das Kind war einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort; zwei Minuten früher oder später wäre es nicht passiert. Das geht an die Substanz. Es war mein schlimmster Fall.“