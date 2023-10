Kaufmännische Leiterin Meike Hagemann ist zurück am St.Josefshospital in Uerdingen

(sti) Eine alte Bekannte kommt zurück nach Uerdingen an das St. Josefshospital: Meike Hagemann übernimmt die kaufmännische Standortleitung am Helios. Die 39-Jährige löst Lukas Trilling ab, der in Schwelm eine neue Position innerhalb der Helios-Kliniken-Gruppe übernommen hat. Die Entwicklung am St. Josefshospital habe Meike Hagemann auch in den zurückliegenden zwei Jahren nie aus den Augen verloren und selbst noch den Grundstein dafür gelegt. Nachdem ihre Zwillinge inzwischen auf eigenen kleinen Füßen stehen, sei die gebürtige Krefelderin im Oktober als kaufmännische Standortleitung ins Berufsleben und an ihren Klinikstandort in Uerdingen zurückgekehrt, teilte ein Klinik-Sprecher am gestrigen Donnerstag mit. Dort übernehme sie von Lukas Trilling, der als Klinikgeschäftsführer an das Helios Klinikum Schwelm gewechselt sei.