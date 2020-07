Stadtwerke Krefeld offenbar mit pragmatischer Lösung : Mehrwertsteuersenkung verunsichert Hauseigentümer

Krefeld „Die Senkung der Umsatzsteuer sorgt für Unklarheit bei Versorgungsleistungen wie Gas, Wasser und Strom“, sagt Rechtsanwalt Michael Heß, Geschäftsführer von Haus & Grund in Krefeld.

Der Bundestag hatte es gut gemeint: vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sinkt die Umsatzsteuer von 19 Prozent auf 16 Prozent bzw. der ermäßigte Satz von 7 Prozent auf 5 Prozent. Allerdings nicht nur für Konsumgüter, sondern zum Beispiel auch Versorgungsleistungen von Stadtwerken wie die Lieferung von Frischwasser, Strom oder auch Gas. Für diese Leistungen zahlt der Kunde, dies ist zumindest bei Wasser und Gas meist der Immobilieneigentümer als Selbstnutzer oder Vermieter, unterjährige Vorauszahlungen, die dann einmal im Jahr abgerechnet werden. „Und genau hier ist gut gemeint eben nicht auch immer gut gemacht“, kritisiert Rechtsanwalt Michael Heß, Geschäftsführer von Haus & Grund in Krefeld, die gesetzliche Umsetzung der Umsatzsteuersenkung. „Es lassen sich mindestens drei verschieden Modelle der Umsetzung der vorübergehenden Steuersenkung vertreten, so dass bei vielen Immobilieneigentümern völlige Ratlosigkeit über das weitere Vorgehen herrscht.“

So kann die Wahl des einen oder des anderen Modells zur Abrechnung entweder bedeuten, dass der Kunde für ein ganzes Jahr in den Genuss des ermäßigten Steuersatzes kommt oder auch gar nicht – sogenanntes Stichtagsmodell -, oder aber der Kunde erhält ein halbes Jahr den ermäßigten Steuersatz – sogenanntes Zeitscheibenmodell – oder aber es wird ein Mix der Abrechnungsmodelle vorgenommen – das sogenannte Hybridmodell. Der Gesetzeswortlaut sowie das entsprechende Anwendungsschreiben des Bundesfinanzministeriums lassen mindestens diese drei Varianten zu.

„Nach unseren Berechnungen liegt der Unterschied zwischen dem für den Kunden ungünstigsten und dem günstigsten Modell bei einem Musterhaushalt zwar „nur“ bei 100 Euro im Jahr“, so Heß. „Für viele Menschen sind jedoch auch 100 Euro ein relevanter Betrag. Vor allem vor dem Hintergrund der sowieso in Krefeld schon hohen Belastungen durch städtische Gebühren.“

Die befristete Absenkung der Mehrwertsteuer ist Teil des Corona-Konjunkturpakets und gilt bis zum 31. Dezember 2020. Die Mehrwertsteuersenkung wird den Bund knapp 20 Milliarden Euro kosten. Vorausgesetzt, der Handel passt die Preise entsprechend an, gilt folgende Beispielrechnung: Wer für ein Produkt mit dem regulären Mehrwertsteuersatz einen Nettopreis von 100 Euro bezahlt, muss dafür inklusive der Steuer 119 Euro auf den Ladentisch legen. Künftig wären dies 116 Euro, also drei Euro weniger. Eine Verpflichtung, die Preise zu senken, besteht für den Handel nicht. Allerdings hatten schon im Juni viele Unternehmen angekündigt, die niedrigeren Steuersätze komplett an die Kunden weiterreichen zu wollen. Mehrere Wirtschaftsverbände wie etwa der Zentralverband des Deutschen Handwerks hatten Kritik an der Umsetzung der Mehrwertsteuersenkung geübt. Das Bundeswirtschaftsministerium sagte eine möglichst unbürokratische Umsetzung zu.