Neue Veranstaltungshalle Mehrheit fürs Kesselhaus in Krefeld wackelt

Die Mehrheit im Rat für das Projekt Kesselhaus wackelt. Tendenziell für den Ausbau des Standortes im Mies-van-der-Rohe-Business-Park sind die Fraktionen von SPD und Grünen. Hingegen haben FDP und CDU grundsätzliche Fragen, und die FDP stellt offen die Frage, ob nicht doch ein Standort in der Stadt wichtiger für die Entwicklung der Innenstadt ist. Für Verwirrung hat zudem der Zahlensalat über die Kosten für den Ausbau des Standortes an der Girmesgath zur Veranstaltungshalle gesorgt, der mittlerweile öffentlich kursiert. Daran sind zum Teil auch die Verwaltung und ihre Vorlage schuld, die an entscheidenden Stellen unklar ist.