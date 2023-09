Stadt legt Planänderung öffentlich aus Mehr Wohnungen für ehemalige Kaserne an der Kempener Allee

„unser Ziel ist es, bis zum Jahr 2028 das Quartier mit Namen Anglicus in ein lebendiges und nachhaltiges Stadtviertel zu transformieren, in dem rund 2200 Menschen wohnen und arbeiten werden“, erklärte Stefan Rauchfuss, Gründer und CEO der Rauchfuss et Socii GmbH aus Köln, unlängst im Gespräch mit unserer Redaktion. Dafür wolle der Eigentümer des Areals rund 220 Millionen Euro in die Hand nehmen, heißt es. Mit 725 geplanten Wohneinheiten und mehr als 17.000 Quadratmeter Gewerbeflächen werde das Quartier Anglicus eines der größten Bauprojekte in Krefeld und Umgebung, berichteten die Investoren.