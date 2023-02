Maximal 2.500 Besucher in Krefeld aktuell zugelassen Mehr Komfort für die Besucher im Grotenburg-Stadion

Krefeld · „Bei der Sanierung der Grotenburg waren die Supporters bisher an vielen Stellen eine tolle Hilfe“, so ZGM-Leiter Rachid Jaghou. Am 4. Februar spielt der KFC Uerdingen nach der Winterpause wieder im Stadion.

02.02.2023, 14:00 Uhr

Die Sanierung der Grotenburg macht weiter Fortschritte: Die Installation der Sitzschalen und die Bauarbeiten im und um das Stadion schreiten weiter voran. Am 4. Februar spielt der KFC Uerdingen nach der Winterpause wieder im Stadion. Foto: Stadt Krefeld