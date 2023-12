NRW unterstützt Elektro- und Wasserstofftechnologie Mehr grüner Wasserstoff für Krefelder Busse

Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat in Abstimmung mit dem Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen sechs Vorhaben zur Elektro- und Wasserstofftechnologie in Höhe von 74,2 Millionen Euro bewilligt. Es handelt sich dabei um Vorhaben im besonderen Landesinteresse, welche nach Paragraph 13 des ÖPNVG NRW durch das Land NRW gefördert werden. Die Zuwendungsbescheide wurden an die Stadtwerke Krefeld (SWK) Mobil, die NEW in Mönchengladbach und Viersen, die Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG sowie die Stadtwerke Remscheid ausgestellt. Für die SWK soll ein Elektrolyseur zur Erweiterung der Wasserstofftankstelleninfrastruktur angeschafft werden. Grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse hergestellt. Bei diesem Herstellungsverfahren wird kein CO 2 freigesetzt, sodass grüner Wasserstoff als ein nachhaltiger Kraftstoff und Energieträger der Zukunft gilt. Mit den Geldern beabsichtigten die Unternehmen die Umstellung der Busflotte auf batterieelektrische Fahrzeuge sowie die Erweiterung der Ladeinfrastruktur für die Elektro- und Wasserstoffmobilität.