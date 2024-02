Kinderbetreuung in Krefeld Stadt wirbt mit Filmen über Kitas um Fachkräfte

Nicht nur in Krefeld fehlt es an Personal und an Betreuungsplätzen. Laut Ländermonitoring der Bertelsmann Stiftung fehlen in Deutschland rund 384.000 Kita-Plätze. Um den Bedarf der Eltern und einen kindgerechten Personalschlüssel zu gewährleisten, hätten 2023 bundesweit 308.807 zusätzliche Fachkräfte eingestellt werden müssen. In NRW bestand 2023 mit einer Lücke von mehr als 65.000 Fachkräften der größte Bedarf.