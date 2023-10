Herbstzauber auf der Rennbahn Mehr als 10.000 Besucher auf der Rennbahn

„Lust auf leckere Crêpes?“ Die Frage erübrigt sich. Allein der Duft der frisch zubereiteten Köstlichkeiten in süßen und herzhaften Varianten zieht die Besucher des Herbstzaubers auf der Galopprennbahn im Stadtwald an. Zumal aus dem lavendelgrünen Nagetusch heraus serviert wird, der ebenfalls ein Hingucker ist. Nagetusch war übrigens ein Karosseriehersteller für Wohnwagen in der DDR. „Der Zauber liegt im Detail“, bemerkt Manuela Hoppstock lächelnd, die immer wieder auf den liebevoll ausgestatteten Wohnwagen, der vor 50 Jahren in Dresden hergestellt wurde, angesprochen wird.