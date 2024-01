Drogenhilfezentrum an der Schwertstraße Medipoint in Krefeld – „ganz fürchterliche Wunden“

Gerade bei neuen Patienten spielt Zeit eine wichtige Rolle. Erstbehandlungen dauern bis zu einer dreiviertel Stunde. Für Schmidt und ihre Kolleginnen geht es darum, die Kranken- und teils sehr komplizierte Behandlungsgeschichte ihrer Patienten kennenzulernen. Und es geht in solchen Gesprächen auch darum, Vertrauen zu dem Patienten aufzubauen. „Ich höre oft, wenn ich von dieser Arbeit berichte: ‚Das könnte ich nicht’“, berichtet Schmidt, „aber wieso? Das sind Menschen, und wir nehmen hier jeden an wie jeden anderen Patienten auch. Darum geht es: Leute annehmen, wie sie kommen, und sich Zeit für sie nehmen.“ Zu den erfüllenden Momenten gehört es für sie, wenn man Leuten in Not über das soziale Netzwerk des DHZ helfen kann. Sie berichtet von einem Mann, der ihr verzweifelt gesagt habe, er könne einfach nicht mehr auf der Straße leben, er sei am Ende. Die Ärztin rief die Streetworker der Stadt zu Hilfe, und einem gelang es tatsächlich, den Mann in einem Wohnprojekt unterzubringen. „Diese Zusammenarbeit ist ganz großartig“, resümiert Schmidt, die übrigens die Arbeit mit dieser Klientel kennt: Sie gehört auch zu dem Team des Medimobils, also des Medizinbusses, der Obdachlosen Behandlung anbietet.