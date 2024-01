Umbau der Märkte macht Fortschritte „MediaMarktSaturn“ schwächelt im Online-Geschäft

Die Ceconomy AG mit Sitz in Düsseldorf betreibt auch den Media- und den Saturn-Markt in Krefeld. Der Konzern blickt auf ein Geschäftsjahr 2022/23, das „trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen erneut Widerstandskraft gezeigt und ihre Kapitalmarktprognose vollumfänglich erfüllt“ habe, so ein Sprecher. Das Unternehmen habe seinen Umsatz um 4,7 Prozent auf 22,2 Milliarden Euro steigern können (vorher 21,8 Milliarden Euro). Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT ) habe 243 Millionen Euro betragen. Damit sei ein Wachstum von 35 Millionen Euro (plus 17 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr erreicht worden.