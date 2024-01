Nach Brand des Drogenhilfezentrums Drogenszene darf nicht zurück zum Theaterplatz

Das städtische Drogenhilfezentrum (DHZ) an der Schwertstraße bleibt weiterhin geschlossen. Wie berichtet war am Wochenende ein Feuer vor der Einrichtung gelegt worden, das auf das Dach übergegriffen und erhebliche Schäden im Eingangsbereich verursacht hat. Unmittelbar nach Ausbruch des Feuers konnte die Polizei einen 42-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, einen Weihnachtsbaum am Gebäudeeingang in Brand gesetzt zu haben. Der Mann soll selbst Drogen konsumieren und die Räume an der Schwertstraße aufgesucht haben.